الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري في بنوك مصر

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق ١١ يونيو 2024..كلمات ارتفع البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية على محرك البحث العالمي "جوجل" حيث شهد سعر الدولار انخفاضا طفيفا مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء نحو 47.48 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية.

نقدم آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم فقد شهد متوسط سعره انخفاضًا ليبلغ 47.48 للبيع و47.62 للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 

استقر سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024 في البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، ليبلغ نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024، استقرارًا في بنك مصر خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في بنك الإسكندرية انخفاضا ليبلغ نحو 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

كما سجل سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024 استقرارًا في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليصبح 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 11-6-2024

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين 10-6-2024 خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنوك اليوم الإثنين 10 يونيو 2024

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال التعاملات المسائية، وجاءت الأسعار كالتالي: 

  • سجل سعر الدولار نحو 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع
  • سجل سعر الريال السعودي 12.66 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.48 جنيه للشراء، و60.67 جنيه للبيع.
  • سجل سعر اليورو 50.95 جنيه للشراء، و51.08 جنيه للبيع.
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سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

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