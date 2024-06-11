انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري في بنوك مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق ١١ يونيو 2024..كلمات ارتفع البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية على محرك البحث العالمي "جوجل" حيث شهد سعر الدولار انخفاضا طفيفا مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء نحو 47.48 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية.

نقدم آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم فقد شهد متوسط سعره انخفاضًا ليبلغ 47.48 للبيع و47.62 للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

استقر سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024 في البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، ليبلغ نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024، استقرارًا في بنك مصر خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في بنك الإسكندرية انخفاضا ليبلغ نحو 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

كما سجل سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024 استقرارًا في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليصبح 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال التعاملات المسائية، وجاءت الأسعار كالتالي: