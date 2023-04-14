أسعار النفط تنخفض 1% رغم قرارات "أوبك بلس"

أشارت التوقعات بعد قرار أوبك بلس بتخفيض إنتاج النفط إلى ارتفاع في أسعار النفط، خاصة أن مجموع التخفيضات وصل إلى 3.6 مليون برميل يوميًا، إلا أن تباطؤ الاقتصاد العالمي وقف عائقًا ضد تلك التوقعات.

وشهدت أسعار النفط تراجعًا بنسبة 1%، وانخفض خام برنت 1.24 دولار بما يعادل 1.4 بالمئة ليغلق عند 86.09 دولار للبرميل، وهي المرة الثانية فقط هذا الشهر التي يغلق فيها خام القياس العالمي على انخفاض، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار أو 1.3 بالمئة ليغلق عند 82.16 دولار للبرميل، فيما أرتفع كلا الخامين القياسيين اثنين بالمئة الأربعاء ليلامسا أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر، إذ حفز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيهدئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

توقعات أوبك بلس



من جانبها، أشارت منظمة أوبك بلس، في تقريرها الشهري، إلى احتمالات تراجع الطلب في فصل الصيف، مؤكدة أن الطلب الصيني على النفط من المتوقع أن ينمو بشكل واضح يصل إلى ثلاثة أرباع مليون برميل يوميًا، بينما تبقى توقعات الطلب العالمي كما هي دون تغيير.

في السياق ذاته، وعلى الرغم من الخسائر تسببت قرار أوبك بلس في زيادة الخفض في الإنتاج ارتفاع بنحو ثمانية بالمئة منذ بداية الشهر، ويستمر في رفع التوقعات بشأن شح مستقبلي محتمل في أسواق النفط.