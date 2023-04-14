الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المنامة والدوحة

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي

أعربت الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بعودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين الشقيقة، ودولة قطر الشقيقة، التي كشف عنها بعد اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثانى، فى العاصمة الرياض.

 

ترحيب سعودي

أكدت الخارجية السعودية أن القرار البحريني القطري هو خطوة إيجابية تعكس متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتساهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة.

 

مصالحة بحرينية - قطرية

وعقدت لجنة المتابعة البحرينية - القطرية اجتماعها الثاني، أمس فى مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية، وترأس وفد مملكة البحرين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد دولة قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادى، أمين عام وزارة الخارجية القطرية، حيث تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

الخارجية السعودية المملكة العلاقات الدبلوماسية البحرين قطر المتابعة القطرية - البحرينية

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