الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسوشتيد برس: المشتبه به بتسريب وثائق البنتاجون كان مهتما بأسرار الحروب والأسلحة

البنتاجون
البنتاجون

أعلنت وكالة أسوشتيد برس، أن المشتبه به بتسريب وثائق البنتاجون كان مهتما بأسرار الحروب والأسلحة. 

 

ونقلت عن رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي، أن تسريب وثائق البنتاجون أمر إجرامي. 

 

وألقى ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي المسلحون القبض على عضو في الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس بسبب التسريب المزعوم لمخابرات عسكرية سرية على الإنترنت.

 

ووفقاً لشبكة ان بي سي نيوز، فقد داهمت السلطات منزل ماساتشوستس جاك تيكسيرا البالغ من العمر 21 عامًا ، وهو عضو في جناح استخبارات الحرس الثوري ، يوم الخميس 13 أبريل.

 

وأظهر مقطع فيديو المشتبه به مكبل اليدين أثناء قيام عملاء اتحاديين مدججين بالسلاح بمسيرة من منزل في نورث دايتون بولاية ماساتشوستس ، مرتديًا سروالًا قصيرًا وقميصًا.

 

وبعد الاعتقال ، أفرج سلاح الجو عن ملف خدمة المشتبه به، يظهر أنه طيار مجند في الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس الذي انضم في سبتمبر 2019.

 

وقال المسمى الوظيفي الرسمي للمشتبه به هو عامل أنظمة النقل السيبراني. يقول سلاح الجو إن مهمة متخصصي أنظمة النقل السيبراني هي التأكد من أن "شبكة الاتصالات العالمية الواسعة" للخدمة تعمل بشكل صحيح.

 

وحصل المشتبه به أيضًا على ميدالية إنجاز لسلاح الجو.

 

ويتسابق مجتمع الاستخبارات الأمريكية لتعقب الشخص الذي سرب عشرات الوثائق عالية السرية على الإنترنت حول حرب أوكرانيا ، وأشياء أخرى كثيرة ، بعد أسبوع من الكشف عن وجودها لأول مرة.

 

وبدوره، قال الجنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاجون، إنهم مستمرون في مراجعة قواعد التأمينات بعد تسريب الوثائق الأمريكية السرية.

 

أضاف رايدر، خلال مؤتمر صحفي أنه لن يدلي بأي معلومات إلا بعد انتهاء التحقيقات القائمة، لأن الأمر لا يتعلق فقط بوزارة الدفاع، لكن بالإدارة الأمريكية كلها.

 

وأكد أن واقعة تسريب الوثائق السرية سيتم الاستفادة منها في المستقبل في كيفية حماية المعلومات السرية وسيتم مراجعة طريقة حفظ الوثائق السرية.

 

تابع أن هناك إجراءات وبورتوكولات معمول بها ويتم تلقي تدريبات بشأن كيفية التعامل مع الوثائق السرية، وأي شخص ينتهك هذه القواعد يفعلها بشكل متعمد.

اسوشتيد برس المشتبة به الحروب الاسلحة اسرار وثائق البنتاجون

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