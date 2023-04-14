"سوق الكانتو" الحلقة 22.. "رشاد" يذل مستأجرى الدكاكين

يشهد مسلسل سوق الكانتو اشتعال في الأحداث بين شخصيات المسلسل، حيث يواجه طه القماش أمير كرارة تحديات جديدة من نوعها.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 22

وشهد سوق الكانتو، وهو سوق البالة، التي تدور أحداث المسلسل حوله شجار بين فتحي عبد الوهاب الذي يؤدي دور رشاد الحرامي، بينه وبين مستأجري الدكاكين بالسوق.

وطلب رشاد إيجارات الدكاكين من المستأجرين قبل المعاد، وأخذ المستأجرين يترجونه للانتظار عليهم وإعطائهم بعض الوقت لتجميع الأموال ودفع الإيجارات، إلاّ أن رشاد تشاجر مع المستأجرين ورفض كل الحلول وطلب الإيجارات في الحال على الرغم من ركود البضاعة في الأسواق.

وتدخل طه القماش في الشجار لتهدئة الوضع في سوق الكانتو، وقام بدفع الإيجارات عن أصحاب الدكاكين.

أبطال سوق الكانتو

يخوض بطولة مسلسل سوق الكانتو النجم أمير كرارة، ويشاركه البطولة كل من مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.