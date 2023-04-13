"عملة نادرة" الحلقة 2.. نيللي كريم تستعين بأدوية الجدول للانتقام من "مسعود"

عرضت الحلقة 22 من مسلسل “عملة نادرة” اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا على قناة سي بي سي، حيث تصاعدت الأحداث مع خطف يوسف ابن نادرة "نيللي كريم".

وخلال الأحداث، تًجري “نادرة” مكالمة لصيدلية بأحد المستشفيات التي عملت بها وطلبت مسكن قوي للألام مُدرج على جداول المخدرات، لتبدأ في تنفيذ خطتها للانتقام من "مسعود" أحمد عيد، الذي كان سببًا فيما تعرضت له من معاناة بعد أن قام بقتل زوجها.

مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالشراكة مع شركة العدل للإنتاج الإعلامي والتي تمتلك بصمات واضحة في كافة المجالات، حيث تسلط الضوء في دراما رمضان هذا العام في القضايا الخطيرة التي تخص المجتمع المصري وخاصة في النجوع الفقيرة فيما يتعلق بالنساء.

مسلسل “عملة نادرة” يسلط الضوء على امرأة صعيدية تجسدها نيللي كريم وتحارب الظلم والفساد في نجع فقير لا يعترف بالمرأة وبحقوقها وقدرتها على حفظ الميراث والوصاية على ابنها، نادرة استطاعت أن تتحدى كبرى العائلات من أجل أن تثبت كيانها وقدرتها على حماية نفسها وابنها.