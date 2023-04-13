مسلسل «عملة نادرة» الحلقة 22.. تعرف على تردد القناة الناقلة لها

تشارك الفنانة نيللي كريم خلال الموسم الرمضاني للعام 2023 بعمل درامي متمثل في عملة نادرة، ويشاركها في البطولة الفنان جمال سليمان، وكمال أبو ريه، وأحمد عيد، إضافة لمجموعة كبيرة من نجوم الفن.

مسلسل عملة نادرة

ومسلسل عملة نادرة يعرض يوميًا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة “سي بي سي”، ومع بحث الكثير من الأشخاص عن القنوات الناقلة لمسلسل عملة نادرة، نقدم لكم من خلال هذه السطور تردد القناة الناقلة لمسلسل "عملة نادرة".

تردد قناة سي بي سي cbc الجديد:

تردد القناة على قمر النايل سات: 11785.

الاستقطاب: الرأسي.

الاتجاه: 5/6.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الجودة: SD.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة:

يعرض مسلسل عملة نادرة الحلقة يوميا في تمام الساعة 7.30 مساءً على قناة سي بي سي cbc، كما يتم إعادة عرض المسلسل مرة أخرى في تمام الساعة 1.30 صباحاً والساعة 1.30 مساءًا، كما يعرض مسلسل عملة نادرة أيضا على قناة CBC دراما، حيث يعرض الساعة 8.45 مساء والإعادة تتم الساعة 4.30 صباحاً والساعة 9.15 صباحاً والساعة 3.30 مساء، ويعرض مسلسل عملة نادرة دون فواصل إعلانية عبر منصة “واتش إت”.

وتجسد الفنانة نيللي كريم بمسلسل عملة نادرة شخصية نادرة التى تواجه معاناة الضغط وسلب الحق الذى يحاصر المرأة بالصعيد ويمنعها من أن تورث أرض وبدلًا من ذلك يتم تعويضها بمبلغ مالي، كما تعتبر المرأة التي ترفض قبول ذلك وتخالف الرأي تعد خارجة عن العادات والتقاليد.

أبطال مسلسل عملة نادرة:

المسلسل بطولة الفنانة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، محمد فهيم، هشام عاشور، ريم رؤوف.