الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء إزالة عقار مائل بمنطقة حدائق القبة

العقار
العقار

بدأت الأجهزة المختصة بالقاهرة في إزالة عقار مائل بشارع عشرة بمنطقة حدائق القبة، كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا بموقع ميل عقار حدائق القبة  لمنع وصول الأهالي إلى الموقع، ولتسهيل عمليات الأجهزة المختصة في إزالة العقار المائل.

يذكر ان منطقة حدائق القبة  قد شهدت حدوث ميل لأحد العقارات بشارع عشرة بالقرب من قسم شرطة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظة وبالفحص تبين أن العقار قديم وبدأت الأجهزة المعنية فى إزالته بند العود المواطنين وإقامة كردون بمحيط العقار.

 

 

 

القاهرة إزالة عقار مائل حدائق القبة كردونا

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