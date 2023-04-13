الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية التركي: سنحفز الشركات للاستثمار في مصر

أوغلو
أوغلو

قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن العلاقات بين مصر وتركيا تسجل نموا سريعا في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن هناك استثمارات تركية في مصر، وأن الحكومة التركية ستحفظ الشركات التركية للاستثمار في مص.ر

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي من أنقرة بحضور وزير الخارجية سامح شكري، أن هناك تعاون مع مصر في مجال النقل والثقافة وخاصة السياحة، متابعا: "نريد زيادة عدد السياح بين البلدين وسنحفز مواطنينا للسفر إلى مصر"، منوها أن تركيا مستعدة لعقد اجتماعات ولجان مشتركة في مجال السياحة.

وأكد وزير الخارجية التركي، أن الحكومة التركية ستحفز الشركات التركية لزيادة استثماراتها في مصر وخاصة شركات السياحة، منوها أن تركيا تسعى لزيادة التبادل التجاري مع مصر إلى 15 مليار دولار. 

ولفت إلى أنه طلب من وزير الخارجية المصري إمكانية بدء فعاليات مؤسسات تركيا في مصر مثل إعادة فتح مكتب وكالة أناضول، مشيرا إلى أن تركيا ومصر بلدين كبيرين والتعاون بينهما أمر مهم جدا.

مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركى مصر وتركيا انقرة سامح شكري

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