الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية: وجودي في تركيا خلال شهر رمضان له دلالة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه ونظيره التركي مولود تشاووش أغلو، اتفقا على استمرار الوتيرة السريعة في التواصل من أجل المزيد من التفاهم. 

وأوضح، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، أن تسارع وتيرة اللقاءات يعكس وجود إرادة سياسية للارتقاء بالعلاقات المصرية التركية في كافة المجالات. 

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وأعرب شكري عن سعادته بحفاوة الاستقبال في العاصمة التركية «أنقرة»، وإفطاره هناك، قائلا: "وجودي هنا في شهر رمضان له دلالة أرجو الا تخفى على أحد". 

وأشار إلى أنه، وأغلو، توافقا على توقيتات لعودة مسار العلاقات والقمة الرئاسية. 

تركيا وزير الخارجية سامح شكري أغلو مصر

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