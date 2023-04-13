الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية التركى: نرغب بملء صفحتنا الجديدة مع مصر بقصص نجاح

مولود جاويش أوغلو
مولود جاويش أوغلو

قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن الزيارات المتبادلة بين المسئولين في تركيا ومصر ستتكاثف الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تركيا تشعر بالامتنان للعلاقات مع مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من أنقرة بحضور وزير الخارجية سامح شكري: "نرغب بملء الصفحة الجديدة التي فتحناها مع مصر بقصص نجاح"، منوهًا بأنه تحدث مع "شكري"، حول موضوع تعيين السفراء، متابعًا: "نقوم بتسجيل خطوات ملموسة في هذا الأمر، وليس هناك مشكلة ولكن مشاوراتنا مستمرة".

وواصل: "فيما يتعلق بعلاقاتنا والمستوى الدبلوماسي نريد تطوير علاقاتنا وسنواصل إرساء خطوات ملموسة في هذا الأمر، ونريد أن تتحق قمة على مستوى رؤساء الجمهورية الفترة المقبلة وتناولنا تحضيرات هذه الزيارة".

ولفت إلى أن الحجم التجاري بين مصر وتركيا في حدود 10 مليارات دولار، ومن الممكن أن يرتفع لـ 15 مليار دولار الفترة المقبلة.

وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو تركيا ومصر

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