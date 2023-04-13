الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سامح شكرى: سيتم عقد قمة بين رئيسى مصر وتركيا

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره التركي

أعرب وزير الخارجية سامح شكري، عن جزيل الشكر لحسن الاستقبال من قبل نظيره التركي مولود تشاووش أغلو، في أنقرة. 

وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك، إنه سعيد بوجود إرادة سياسة قوية لإعادة العلاقات بين البلدين. 

وأوضح أن المباحثات شملت العديد من القضايا، وفي مقدمتها كل أوجه العلاقات الثنائية، والعمل على تذليل ما قد يحد من تطورها، وتعظيم الاستفادة منها، على أرضية راسخة من العلاقات التاريخية بينهما.

وتابع: "اتفقنا على استمرار الوتيرة السريعة في التواصل والمباحثات بين مصر وتركيا لتؤدي إلى مزيد من التفاهم، واتفقنا على إطار زمني محدد تتم بلورته، وإعلانه في الوقت المناسب في إطار قمة بين رئيسي البلدين". 

تركيا مصر وزير الخارجية سامح شكري قمة رئاسية

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