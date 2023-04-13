الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دعم ١٥ وحدة صحية من وحدات حياة كريمة بالتجهيزات الطبية وغير الطبية بالشرقية

الدعم
الدعم

أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم استلام عدد ٦٠ جهاز أوتوكلاف ١٠ لتر تقطير، و ١٥ جهاز اوتوكلاف ٢٣ لتر، و ١٥ جهاز أشعة سونار، و ٦٠ جهاز استنشاق نبيولايز، و ١٥ جهاز رسم قلب، و ٤٥ مولد أكسجين، وغيرها من تجهيزات طب الأسرة، بجانب كشافات الفحص وسماعات نبض الجنين، وتجهيزات أخرى، لتوزيعها على ١٥ منشأة طبية حديثة ضمن المبادرة الرئاسية.

وأكد مسعود، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة، الخدمات الطبية المقدمة لهم، لافتاً إلي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد الأولى للإهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية وغير الطبية بالريف المصري، معرباً أيضاً عن خالص تقديره لمعالي وزير الصحة والسكان، ومعالي محافظ الشرقية. علي دعمهم المتواصل للقطاع الصحي بالمحافظة، والاهتمام بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص الشكر والتقدير  للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على الدعم المستمر لتطوير المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، والجهود المبذولة للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، والسعي قدماً لتوفير حياة كريمة لهم، حيث تم دعم المراكز الطبية والوحدات الصحية، والتي تم إنشاؤها حديثاً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وعددهم ١٥ وحدة، بالإدارات الصحية بالحسينية وصان الحجر ومنشأة أبوعمر، بالتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة لتوفير خدمات طبية متميزة للمرضي والمواطنين بها.

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