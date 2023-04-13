الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مركز ومدينة نبروه: ٩ محاضر في حملة تفتيش على محلات بيع الأغذية

جانب من الحملات
جانب من الحملات

قاد عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة نبروه حملة للتفتيش على محلات بيع الأغذية واللحوم في قرى بهوت وكفر بهوت والطيبة التابعة لمركز نبروه .

أسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر شملت 5 محاضر عدم إعلان الأسعار ومحضرين لانتهاء تاريخ الصلاحية ومحضرين لعدم وجود شهادات صحية.

شارك في حملة التفتيش على محلات بيع الأغذية واللحوم سميرة محفوظ مدير إدارة التفتيش برئاسة المركز والدكتور محمد قاسم مسئول الإدارة البيطرية والأستاذ عبد الرحمن علي مسئول إدارة التموين بنبروه.

وأكد محمد البسيوني رئيس مركز و مدينة نبروة أن لجان التفتيش على كافة القطاعات المختلفة والتي تشمل محلات السلع الغذائية بمختلف أنواعها مستمرة بشكل دوري للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

كما قامت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى , بشن حملات تفتيشية على 220منشأة تبين أن 50منها دون ترخيص و 12  أخرى تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة وذلك بناءا على تعليمات الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 177محضراً و سحب 90عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1214  كيلو من أغذية متنوعة و 210 لترات  عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

IMG-20230413-WA0137
IMG-20230413-WA0137
IMG-20230413-WA0135
IMG-20230413-WA0135
IMG-20230413-WA0136
IMG-20230413-WA0136
IMG-20230413-WA0134
IMG-20230413-WA0134
عاطف سعد مدينة نبروه حملة كفر بهوت اللحوم

الأكثر قراءة

سامح شكرى: سيتم عقد قمة بين رئيسى مصر وتركيا

أسماء مصابي حادث طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين بقضية "خلية إمبابة الإرهابية" لـ 18 مايو

وثائقي «الملكة كليوباترا».. لماذا أغضب «البرومو» المصريين؟

«سفراء دولة التلاوة».. تلاوة عطرة بصوت القارئ إبراهيم جمال القرجاوي من أمريكا

فى عيد ميلادها.. تعرف أشهر الأفلام التى قدمتها إسعاد يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح