على طريقة الشيف حسن.. مقادير البسكويت بالكيلو وطريقة التحضير في المنزل

لا صوت يعلو فوق صوت عيد الفطر، أيام قليلة ويهل علينا أيام العيد، ومعها يزداد تناول الأطعمة والحلويات المتمثلة في الكحك والبسكويت.

ويتساءل البعض عن طريقة عمل البسكويت والمقادير بالكيلو، ففي السطور التالية نقدم المكونات وطريقة التحضير في المنزل، وفقًا للشيف حسن.

المكونات:

– كيلو من الدقيق.

– كوب ونصف سمنة.

– 2 كوب إلا ربع سكر بودرة.

– ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

– 4 بيضات.

– ملعقة صغيرة فانيليا.

– 2 ملعقة كبيرة بشر برتقال.

– نصف كوب من الحليب.

– ملعقة كبيرة ممسوحة نشادر.

خطوات التحضير:

1- داخل العجان اقوم باضافة السمنة والسكر البودرة ونقوم بالخفق حتى يصبح القوام كريمي ناعم ومرتفع وفاتح اللون .

بعد ذلك يتم اضافة البيض واحدة تلو الأخرى تدريجيًا فور اختفائها مع الخفق والفانيليا واقوم باضافة الدقيق والملح والبيكنج بودر وبشر البرتقال ونقوم بخفق المكونات حتى يختلطوا.

الخطوة الثالثة يتم اضافة الحليب تدريجيًا واقوم بتشكيل العجينة بالماكينة ونقوم برصها داخل الصواني وإدخالها فرن ساخن جدًا على 180 درجة علي شبكة الفرن ونقوم بتركه ليأخذ لون ذهبي ثم نخرجه ونتركه يبرد تمامًا ونضعه داخل أكياس ونغلقه جيدًا ونخزنه.

طريقة عمل بسكويت الزبدة

المقادير:

كيلو جرام من الدقيق.

ملعقة صغيرة من بيكنج باودر.

رشة من الملح.

نصف كيلو جرام من الزبدة.

ربع كيلو من السكر المطحون.

أربعة من حبات البيض.

رشة من الفانيليا.

نصف الكوب من الحليب.

طريقة التحضير:

يتم خفق الزبدة بمفردها، وذلك حتى تصبح سائلة، ومن ثم يضاف لها السكر.

تخلط جيدا المكونات، حتى يصبح لونها فاتح، وقوامها يشبه الكريمة.

يتم إضافة البيض والفانيليا وتقلب المكونات، وبعدها يضاف الدقيق والبكينج باودر والملح.

تعجن المكونات بشكل جيد لفترة كافية، وكلما زادت المدة كلما كان أفضل.

يتم وضع البسكويت في كيس الحلواني، ومن ثم يتم عمله على حسب الشكل الذي تُفضلينه.

يرص عجين البسكويت في صاج مدهون بالزيت، ويوضع في الفرن لمدة ربع ساعة حتى ينضج ويتحمر الوجه.

يزال البسكويت ويترك حتى يبرد وبعدها يوضع في أوعية محكمة الغلق.