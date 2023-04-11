فطارك عندنا| طريقة عمل كفتة داود باشا في خطوات بسيطه(فيديوجراف)

كفتة داود باشا هو عبارة عن كرات اللحم مصنوعة من مكعبات من البطاطس الطرية والبازلاء في صلصة الطماطم اللذيذة،

المقادير

اللحم المفروم

بَقدونس يضاف هذا إلى كرات اللحم لمزيد من النكهة

بصل

بطاطا

بازلاء

بهارات من مسحوق الثوم ومسحوق البصل والملح والفلفل

معجون الطماطم لعمل قاعدة الصلصة

دبس الرمان شائع له حلاوة وحموضة جميلة

مرق الخضار أو يمكنك استخدام مرق الدجاج أو الماء فقط

الطريقة

تخلط مكونات كرات اللحم معًا وتشكيلها في كرات متساوية الحجم.

ثم يتم تحميصهم في مقلاة عميقة كبيرة من جميع الجوانب

يُطهى البصل المقطّع حتى يصبح شبه شفاف

أضف الملح للمساعدة في تليينه، ثم تضاف مكعبات البطاطس.

تأكد من تقطيع البطاطس إلى مكعبات صغيرة

وذلك حتى لا تستغرق وقتًا طويلاً في الطهي.

ثم نضيف الثوم المهروس ومعجون الطماطم والبهارات

ونتركها تنضج لبضع دقائق حتى تفوح رائحة الثوم.

بعد ذلك أضيفي مرق الخضار مع البازلاء المجمدة واخلطيهم جيدًا

ثم أضيفي كرات اللحم مرة أخرى إلى المقلاة.

وغطيها واتركي الحساء ينضج لمدة 25 دقيقة حتى تصبح البطاطس طرية.

قدميها مع طبق جانبي من الأرز واستمتع بها.

المكونات

أرزكوبان

سمن

ملعقتان كبيرتان

ملعقتان كبيرتان من خل

ماء

3 أكواب

ملح

ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

إنقعي الأرز بالماء الفاتر لـ30 دقيقة على الأقل قبل تحضير الأرز. صفي الأرز من الماء وأضيفي إليه الملح. نقوم بذوبان السمن في قدر على حرارة متوسطة. يتم إضافة الأرز وقلبي لحوالى دقيقتين. أسكبي الماء واتركي المزيج حتى يغلي. خففي النار، غطي القدر حتى ينضج الأرز. إرفعي القدر عن النار وبالهنا والشفا.

ويمكن إضافة الطحينه باستخدام المقادير التالية

زيت زيتون

عصير ليمون

طحينة

ملح

خل

طريقة تحضير الطحينة