الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة الدقهلية: مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 220 منشأة خلال أسبوع

جانب من الحملات
جانب من الحملات

قامت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى ، بشن حملات تفتيشية على 220 منشأة تبين أن 50 منها دون ترخيص و12  أخرى تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة وذلك بناءا على تعليمات الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

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وتمكنت الحملات من تحرير عدد 177محضراً و سحب 90عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1214  كيلو من أغذية متنوعة و 210 لترات  عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

 وفى إطار الاستعداد لأعياد  لشم النسيم  قامت مراقبه الاغذيه بالمشاركة مع الرقابة التجارية بالمرور علي محلات بيع الأسماك المملحة في نبروه وتم ضبط 30 كيلو سردين و15 كيلو فسيخ للتغير في الخواص الطبيعية وعدم وجود بيانات وتم سحب عينات منها للفحص وتم تحرير محضر 96 و محضر 97 لسنة 67. 

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كما قاد عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة نبروه حملة للتفتيش على محلات بيع الأغذية واللحوم في قرى بهوت وكفر بهوت والطيبة التابعة لمركز نبروه .
 

أسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر شملت 5 محاضر عدم إعلان الأسعار ومحضرين لانتهاء تاريخ الصلاحية ومحضرين لعدم وجود شهادات صحية.

شارك في حملة التفتيش على محلات بيع الأغذية واللحوم  سميرة محفوظ مدير إدارة التفتيش برئاسة المركز والدكتور محمد قاسم مسئول الإدارة البيطرية والأستاذ عبد الرحمن علي مسئول إدارة التموين بنبروه.

وأكد المهندس محمد البسيوني رئيس مركز و مدينة نبروة أن لجان التفتيش على كافة القطاعات المختلفة والتي تشمل محلات السلع الغذائية بمختلف أنواعها مستمرة بشكل دوري للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

إدارة مراقبة الأغذية الاسبوع الماضي حملات تفتيشية ترخيص منشأت

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