مرفق الكهرباء: كي الملابس بالبخارعلى مرتين أسبوعياً يوفر في استهلاك الكهرباء

يمارس بعض المواطنون عادات سيئة في التعامل مع نمط حياتهم اليومية، خاصة فيما يتعلق باستخدام الأجهزة الكهربائية، وتتعلق جميع العادات السيئة حديثًا حول الاستخدام الخاطئ وعدم ترشيد استهلاك الكهرباء، في إطار الدور التوعوي الذي يقوم به جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وفي هذا الإطار يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، خدمة معرفية عن طريق نشر مجموعة من المعلومات الاسترشادية عن كيفية استخدام أجهزة التكييف وأهمية صيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية، وترشيد استهلاكها.

أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أـنه يجب تجميع الملابس المراد غسلها مرة واحدة او مرتين أسبوعياًـ وذلك للحفاظ على دورة صيانة الغسالة، وأيضًا يعمل هذا على توفير الطاقة الكهربائية المستخدمة عن دورة عمل الغسالة.

كما أشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلى أن استخدام المكواة البخارية يساعد على كي الملابس أسرع، وأيضًا يعمل غسيل الملابس في دورتين أسبوعيتين وكيها بمكواة بخار على إحداث فارق كبير في قيمة استهلاكات الكهرباء على مدار الشهر.

يأتي هذا في إطار الدور الذي يقوم به جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كمسؤولية اجتماعية تجاه المواطنين لرفع الوعي لديهم بأهمية صيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية، وترشيد استهلاكها.