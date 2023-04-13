الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بأغاني الزمن الجميل.. قصور الثقافة تختتم ليالي رمضان في مطروح

ليالي رمضان الثقافية
ليالي رمضان الثقافية والفنية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بمرسى مطروح، والتي أقيمت ضمن البرنامج المركزي لوزارة الثقافة في المحافظات، ونظمها فرع ثقافة مطروح بمسرح النادي الاجتماعي.

وشهدت الليلة الختامية عرضا فنيا لفرقة أبوقير للموسيقى العربية، قدمت خلاله عرضها الثاني بعدد من الأغاني الطربية وأغاني الزمن الجميل ومنها، "إسكندراني، بوابة الحلواني، بيت العز، سمر ياسمرا، صلاة الزين، بهية، دنجي دنجي"، ثم قدمت فرقة مطروح القومية للفنون الشعبية مجموعة من عروضها الفنية من الاستعراضات الراقصة التي تتسم بالطابع البدوي ومنها" الجية، الكف، السامر، الفرح السيوي".

وعقدت أمسية أدبية ضمن برنامج "العودة إلى الجذور" تحدث بها الأديب عبد الله أبو زوير عن مولده ونشأته ودراسته وميوله الأدبية، ثم تناول الثلاثية الروائية التي كتبها لتعبر عن جهاد ووطنية أبناء الصحراء الغربية والتي تحمل أسماء المعارك التي دارت في صحرائنا الغربية.  

وفي مقهى بيرم التونسي أقيمت أمسية شعرية شارك فيها مجموعة من الشعراء منهم أحمد شبلول، سالمين عبد الحميد، أحمد صادق، مختار عوض، محمد العلمي، علاء أبو خلعة والدكتور حمد خالد، وقدموا مجموعة من القصائد الشعرية المتنوعة، إلى جانب استمرار تنفيذ العديد من الورش الفنية المركزية ومنها ورشة "نسيج خرز" تابعة لثقافة القرية قامت الفنانة نهلة عبد القادر مع المشاركات بالورشة باستكمال القطع الخرزية، إلى جانب معرض الكتاب من إصدارات الهيئة.

الفعاليات نظمها فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وشهدت عددا كبيرا من الأنشطة الثقافية والفنية على مدار 10 أيام احتفالا بليالي رمضان.

جاء ذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة في كافة محافظات الجمهورية، وسط حضور أعداد كبيرة من الجمهور.

الهيئة العامة لقصور الثقافة ليالي رمضان الثقافية والفنية وزارة الثقافة في المحافظات فرقة أبوقير للموسيقي العربية أغاني الزمن الجميل

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