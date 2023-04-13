أوابك: انخفاض واردات أمريكا من النفط الخام خلال فبراير 2023

كشفت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، في تقرير لها اليوم الخميس، انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر فبراير 2023 بنسبة %5.2 لتصل إلى حوالي 6.3 مليون ب ي، بينما ارتفعت صادراتها من النفط الخام بنسبة %17.8 لتبلغ حوالي 4.2 مليون، وانخفضت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر فبراير 2023بنسبة 0.1% لتصل إلى حوالي 2.1 مليون ب ي، كمـا انخفضـت صـادراتها من المنتجات.

أوابك : انخفاض واردات أمريكا من النفط الخام خلال شهر فبراير 2023

وتابعت المنظمة ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهر فبراير 2023 بمقدار 108 ألف برميل يوم مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 9.050 مليون برميل يوم. ويتوقع ارتفاعه خلال مارس وأبريل 2023 ليصل إلى 9.114 ميں بي وفي تصور آخر، انخفض عدد الحفارات العاملة بمقدار 6 حفارات خلال شهر فبراير 2013 ليبلغ عددها 693 حفارة. انتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية.