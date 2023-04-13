الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق عروض نوادى مسرح الإسماعيلية الثقافى.. اليوم

قصر ثقافة الاسماعيلية
قصر ثقافة الاسماعيلية

يشهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية اليوم الخميس، انطلاق عروض نوادى مسرح الإسماعيلية التي تقام خلال الفترة من 13 أبريل حتى 15 أبريل في تمام التاسعة مساءً.

يتضمن اليوم الأول عروض 13/4
مسرحية "سالب واحد" تأليف محمد عادل، إخراج خالد طه، مدة العرض 45 دقيقة، كما يشهد عرض مسرحية "يجعل يومى قبل يومك" تأليف توفيق الحكيم، إخراج حازم خطاب مدة العرض 45 دقيقة.

ويشهد اليوم الثاني عرض مسرحية "اليوم الأخير" تأليف محمود جمال الحدينى؛ إخراج محمد سالم، 
مدة العرض 60 دقيقة.

وفي اليوم الثالث تعرض مسرحية "راشمون" تأليف عبدالحليم البشلاوى، إخراج أحمد يوسف، مدة العرض 50 دقيقة، كما تعرض مسرحية "شيلوا الميتين اللى تحت" تأليف إبراهيم حافظ، إخراج كريم عبدالسلام، مدة العرض 60 دقيقة.

 

وقال محمد نبيل مدير إقليم القناة وسيناء الثقافى، إن العروض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، وتأتي العروض ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وينظمها فرع ثقافة الإسماعيلية بإدارة شيرين عبدالرحمن، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة محمد نبيل،  وتقام العروض علي مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بإدارة محمد رشدى.

وعلى الجانب الآخر نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الإسماعيلية، منها ورشة رسم للأطفال بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك، حاضرها الرسام السيد وفيق.

حيث شهد قصر ثقافة الإسماعيلية عددًا من الورش الفنية وهى ورش رسم بأربعة طرق بسيطة للمبتدئين بأشكال هندسية وأرقام وحروف إنجليزى باستخدام الألوان الخشب، رسم لتصميم الأزهار والورود والأشجار باستخدام الألوان الخشب، بالإضافة إلى ورشتي تدريب الباليه والجمباز للأطفال.

شارك في الفعاليات الرسام السيد وفيق، حيث أدار ورشة لتعليم فنون الرسم على الورق واللوحات الصغيرة للأطفال من رواد القصر، كما تناولت الندوة آلية كيفية ثقل مواهب الأطفال في الرسم.

وأكد الرسام السيد وفيق: "بدأنا أنشطة في قصر ثقافة مطروح في ظل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال رش وتعقيم المرسم قبل بدء العمل به".

ثقافة الاسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية

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