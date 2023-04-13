سيد معوض: كهربا هو النجم الأول فى الأهلى حاليا.. ولابد من ضم ظهير أيسر

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن محمود عبدالمنعم كهربا هو النجم الأول في النادي الأهلي حاليا، بعد مساهمته في انتصارات الفريق بشكل واضح خلال المباريات الأخيرة، وآخرها لقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر، مشيرا إلى أنه الصفقة الأفضل للفريق الأحمر مؤخرا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي يحتاج لضم مهاجم جديد خصوصا أنه يسعى لإعداد فريق قوي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، ولابد أن تكون هناك منافسة بشكل دائم بين جميع اللاعبين".

وأضاف: "أحمد شريف وأحمد عاطف مهاجمين واعدين، ولكن يجب قبل التعاقد معهم النظر لارقامهم، والنقطة الأهم هل سيتم التعاقد معهم والصبر عليهم، والأهلي سبق وتعاقد مع شادي حسين وقبله حسام حسن ولم يوفقوا مع النادي، لذلك أرى أنه لابد من ضم عناصر دولية، لأن التعاقد مع عناصر آخرى والصبر عليها يحتاج لوقت طويل من أجل تطويرهم فنيا وبدنيا".

وتابع معوض: "الدوري المصري لا يوجد فيه لاعب سوبر يصنع الفارق مع الأهلي، والصفقات التبادلية مفيدة لأن النادي لن يدفع فيها أموال، وأسامة جلال ومحمد حمدي وابراهيم عادل لاعبين جيدين لكن الأرقام المالية المطلوبة فيهم كبيرة والأندية بدأت تطلب أرقام كبيرة من أجل الاستغناء عن لاعبيها".

وزاد: "الأهلي في حاجة لضم ظهير أيسر لإراحة علي معلول، خصوصًا أنه يحتاج للراحة من أجل تقديم انتاجية أعلى، ولابد من إراحة اللاعب التونسي".

وأكمل: "الجماهير هي أحد العناصر التي تكون سببا في مكسب الأندية الشعبية، تخيلوا لو كان الأهلي يلعب بدون جمهور في المواجهات السابقة، بل أن اللعب برجولة من جانب اللاعبين يزيد في وجود الجماهير، وشاهدنا مدى تأثيرهم أمام الهلال السوداني، لأنهم كانوا عامل ضغط كبير عليهم وسنحت ثلاث فرص للأهلي في اول ربع ساعة من اللقاء".

وأتم: "الزمالك الاقرب للفوز على الحدود وأي نتيجة غير ذلك ستكون مفاجأة، والأهلي سوف يكون مطالب باستغلال الحلول الفردية أمام فاركو الذي يعتمد على الدفاع بشكل واضح".