بوتين: روسيا تصدرت العالم بإطلاق 100 صاروخ ورحلة فضائية بنجاح

أشاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بالنجاحات التي يحققها قطاع الفضاء والصناعات الفضائية الروسى، وإطلاقه 100 صاروخ ورحلة فضائية بنجاح فى أربع سنوات، محطما بذلك أفضل رقم فى التاريخ.

وقال الرئيس بوتين ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية إنه: "من دواعي السرور أن صناعة الفضاء الروسية تواصل تطورها، وللمرة الأولى فى التاريخ استطاعت روسيا إطلاق 100 صاروخ ورحلة فضائية بنجاح" فى غضون سنوات، متصدرة العالم بذلك.

وأضاف، أنه من الضروري المضي قدما والعمل بثقة في حقل الفضاء الروسي، متابعا، :"غزاة الفضاء الروس اليوم مثال يحتذى في تعزيز استقلال روسيا التكنولوجي، وعلينا بالتأكيد أن نواصل العمل، وتحقيق النجاحات التاريخية المشرقة التي تشرفنا جميعا".