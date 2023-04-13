الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فلسطين تدين استهداف منظمات إسرائيلية لـ"مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"

فلسطين
فلسطين

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن رفضها وإدانتها للهجمات التي تشنها مؤسسات إسرائيلية ضد السيدة فرانشيسكا البانيز المقررة المستقلة لحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أكدت الوزارة في بيان لها أن أدوات الاحتلال الاسرائيلي بما فيها مؤسسات ومنظمات تتخفى تحت مسمى منظمات غير حكومية تعمل بشكل دائم على تبييض جرائم الاحتلال وإفلات السلطات الإسرائيلية من العقاب.

دعم فلسطيني

في السياق ذاته، أكدت الخارجية الفلسطينية دعمها ودعم الشعب الفلسطيني لعمل المقررين الأمميين وعلى رأسهم فرانشيسكا البانيز ودعم كل من ينحاز للقوانين الدولية ومبادئها، مشيرة إلى أن الهجمات التي تشنها مؤسسات إسرائيلية تهدف لإسكات الجهات الأممية المستقلة عن طرح مواقفها التي تستند للقانون الدولي والتي تتعارض مع كل ما ترتكبه إسرائيل ومسؤوليها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

موقف وزارة الخارجية الفلسطيني

وتابعت الوزارة، أنها ستدافع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، وعن المقررين الخاصين وعن القانون الدولي ومؤسساته، وانها ستجلب مجرمي الحرب وأدواتهم من هذه المؤسسات المشبوهة للعدالة الدولية، مطالبة المجتمع الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بإدانة ورفض الهجوم على المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والخروج علنًا لإدانة هذا العمل، وجلب المتواطئين إلى العدالة الدولية.

وزارة الخارجية الفلسطينية السيدة فرانشيسكا البانيز مؤسسات إسرائيلية حقوق الانسان الأراضى المحتلة الفلسطينية

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