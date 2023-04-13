لامبارد: الهزيمة أمام ريال مدريد تعبر عن المباراة

أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لـ تشيلسي الإنجليزي، أن هزيمة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني مستحقة، مشددًا بأنه من الممكن أن تحدث أشياء مميزة على “ستامفورد بريدج”.

وخسر فريق تشيلسي أمام ريال مدريد بهدفين دون مقابل، على ملعب “ سانتياجو برنابيو”، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

وقال لامبارد في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "كنت فخورًا بالرجال العشرة على أرض الملعب، الشيء المخيب للآمال هو أنك تتخلى عن وحدة المجموعة فيما حدث بالهدف الثاني للخصم".

وأردف: "كانت النتيجة صادقة وتعبر عن المباراة، لكني قلت للاعبين أن أشياء مميزة يمكن أن تحدث في ستامفورد بريدج".

وأردف: "إنه فريق جيد للغاية ولكن علينا أن نؤمن، هناك القليل من نقص الإيمان.. أعتقد أن اللاعبين بحاجة إلى فهم مدى روعتهم وما يمكنهم فعله. ربما نحن أقل في هذه اللحظة".

واختتم: " من الصعب أن تأتي هنا في البرنابيو، ستكون ملحمة كبيرة الأسبوع المقبل، خسرنا لاعبين مهمين مثل كوليبالي وتشيلويل ولكن يجب علينا المحاولة".

وتُقام مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي، يوم الثلاثاء 18 أبريل.

فريق ريال مدريد تسيد أحداث الشوط الأول من المباراة، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه ويسلي فوفانا مدافع تشيلسي بعد عركلته لـ فينيسيوس جونيور في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة السابعة، أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه إدواردو كامافينجا بعد عركلته لـ"رحيم ستيرلينج".

وفي الدقيقة 21، استطاع ريال مدريد تسجيل الهدف الأول عن طريق كريم بنزيما من متابعة لتسديدة فينيسيوس جونيور التي تصدى لها كيبا حارس تشيلسي.

رحيم ستيرلينج كاد أن يعادل النتيجة سريعًا لـ تشيلسي في الدقيقة 23، بتسديدة من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من ريس جيمس من الجهة اليمنى، لكن تيبو كورتوا تألق في التصدي لتسديدته.

وفي الدقيقة 44، سدد فيدريكو فالفيردي كرة من خارج منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة بدأها، لكن كيبا تصدى لتسديدته.

استمرت أفضلية ريال مدريد، لكنهم فكوا في فك شفرة دفاعات تشيلسي مرة أخرى، لينتهي الشوط الأول بتفوقهم بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، استمرت أفضلية ريال مدريد، وتعرض خاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي للإصابة، ليتم استبداله في الدقيقة 55 بزميله مارك كوكوريلا.

وفي الدقيقة 59، أشهر الحكم، البطاقة الحمراء في وجه بين تشيلويل مدافع تشيلسي، بعد عركلته لـ رودريجو.

واستطاع ماركو أسينسيو تسجيل الهدف الثاني لـ ريال مدريد بعد دقائق من مشاركته كبديل، تحديدًا في الدقيقة 74، بتسديدة أرضية رائعة من خارج منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة زميله فينيسيوس جونيور.

استمرت أفضلية ريال مدريد، بل أنهم كادوا أن يزيدوا الغلة في الدقيقة 92، بضربة رأسية من كريم بنزيما أمام المرمى الخالي، لكنها ضلت طريق الشباك.

وفي الدقيقة 94، تصدى أنطونيو روديجير لتسديدة ماسون ماونت لاعب تشيلسي من أمام مرمى تيبو كورتوا.