"كلام في السياسة".. عماد حسين: أعضاء الحوار الوطني تغلبوا على العقبات وتصلبات الرأي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا للحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل 2022، وحتى الأسبوع الأول من شهر يوليو العام نفسه كانت فترة اختيار المجلس وأعضائه ومنسقه العام، وعقد أول اجتماع في الأسبوع الأول من يوليو، وما قبل هذا لم يكن هناك نقاش سياسي بالمعنى المعروف ولم يكن أحد يتكلم في السياسة.

روح التشكك خيمت على الجلسة الأولى على الحوار الوطني

وأضاف خلال حلقة برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن روح التشكك خيمت على الجلسة الأولى من اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، لكن أعضاء المجلس تغلبوا على كثير من العقبات وتصلبات الرأي وتقريب وجهات النظر، والبطل الحقيقي هو الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، وبدأ جميع الأعضاء يرون أن الخلافات لا تعني عدم الوصول لحلول توافقية، في الوقت الذي كان الجميع يتحدث عن بطء خطوات الحوار الوطني.

وأوضح أن هذه الفترة كانت أهم خطوة فيها مد جسور الثقة بين التيارات السياسية المختلفة، وأفرج عن نحو 1300 شخصية من المحبوسين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وبالفعل شارك عدد منهم في الحوار وفي اللجان وأصبحوا مقررين أو مقررين مساعدين، فبجانب انتقاد البطء يجب أن نرى ما كان موجودا قبل الحوار وما أصبح موجودا بعده.