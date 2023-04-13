22 رمضان.. وصفات سريعة للسحور اليوم الخميس 13-4-2023

تهتم السيدات بتجهيز وصفات سريعة للسحور يوميًا منذ بداية شهر رمضان ، لتناول وجبة لذيذة ومفيدة للأسرة، وتعرض الدستور في التقرير التالي وصفات سريعة للسحور اليوم الخميس 13-4-2023

بان كيك البطاطس للسحور

المقادير: البيض : 4 حبات - ملح، ربع ملعقة صغيرة - بودرة البصل، ربع ملعقة صغيرة - بيكنج بودر، ربع ملعقة صغيرة - طحين، نصف كوب - الجبنة البيضاء، كوب ونصف (مبشورة).

طريقة التحضير

اخفقي البيض مع الملح وبودرة البصل في طبق، اخلطي الطحين مع البيكنج باودر وأضيفي المزيج لخليط البيض واخلطي حتى يصبح المزيج ناعماً.

أضيفي الجبن الأبيض المبشور واخلطي، سخني مقلاة غير لاصقة وضعي القليل من الزبدة وأضيفي حوالي ربع كوب من خليط البان كيك واتركيه لمدة دقيقتين حتى يتحمر ثم اقلبي على الجهة الأخرى لتتحمر، قدميه ساخناً إلى جانب الجبن الكريمي حسب الرغبة.

عجة البيض للسحور

المقادير لعجة البيض للسحور: البيض، 4 حبات - ملح، حسب الرغبة - فلفل أسود، حسب الرغبة - بهارات مشكلة، حسب الرغبة - الزيت النباتي، 3 ملاعق كبيرة (للقلي) - البقدونس، 3 ملاعق كبيرة (مفروم) - البصل، 1 حبة (مفروم) - القرفة، رشّة (اختياري)

طريقة التحضير

في وعاء عميق، اخلطي بشوكة البصل والبيض أولاً، ثم ضيفي البقدونس، والبهارات جميعها مع الملح، واخلطي من جديد لتتوزع البهارات على البيض والبصل.

في مقلاة واسعة، ضيفي الزيت وحينما يسخن، اسكبي خليط العجة وخففي النار قليلا، اقلبي العجة على الوجه الآخر لتتحمر وتستوي الطبقة العلوية من العجة، افرديها في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.