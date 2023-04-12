جت سليمة الحلقة 6| سامي مغاوري يكشف هروب دنيا سمير غانم

يستكمل معكم موقعنا “الدستور” النصف الثاني من أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم والذي يعرض على قناة cbc.

وتضمنت الأحداث قلق السلطان “طمعان” خالد الصاوي، من وجود ابن وريث العرش شقيقه الذي قام بقتله، كان بين الأحداث التي شهدتها سادس حلقات مسلسل "جت سليمة".

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جت سليمة

وظهرت الغجرية "غادة طلعت" داخل سجن القصر، مقيدة، ومصابة بالكدمات من آثار التعذيب، خلال استجوابها من الوزير "سامي مغاوري"، للتعرف على هوية الفتاة الغريبة التي ظهرت، وهي "سليمة" المطربة الجديدة في القصر.

ويتلقى “موكوس” محمد سلام، رسالة غريبة تطالبه بالهروب من القصر، مع الغريبة "سليمةدنيا سمير غانم"، والمحافظه على حقه الموجود في رقبته، مع إشارة عن شخص "وريث".

ويذهب “موكوس” محمد سلام"، إلى "سليمة"، ويطالبها بسرعة الهروب من القصر.

ويتوجه الوزير "سامي مغاوري"، إلى غرفة "سليمة"، للقبض عليها، وعند دخوله، يكتشف هروبها، ويذهب ليخبر السلطان، ويتلقى تهديد بالقتل بسبب فشله في القبض عليها.

موعد مسلسل جت سليمة الحلقة 7

ويعرض اليوم الحلقة 7 من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، على قناة cbc، الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

تردد قناة cbc

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11785.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة cbc drama

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11488.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

الاستقطاب: أفقي.

والجدير بالذكر، وتدور أحداث مسلسل جت سليمة في إطار كوميدي فانتازي، حول «سليمة» التي تعيش مع زوجة أبيها الشريرة، والتي تحاول بيع المكتبة التي ورثتها سليمة عن أبيها، وأثناء ذلك تجد سليمة كتابًا أسطوريًا وعندما تبدأ في قراءته لأخيها يحدث شيئًا غريبًا ويجدوا أنفسهم أصبحوا داخل الكتاب ويتنقلون عبر عصوره المختلفة، وفي كل عصر تعيش سليمة مغامرات مشوقة.