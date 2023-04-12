الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود فوزي: استجابة الرئيس السريعة لمقترح الإشراف القضائي على الانتخابات فاجئتنا

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن دستور عام 2014 أنشأ هيئة مستقلة اسماها الهيئة الوطنية العليا للانتخابات لإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والشيوخ والمحليات.

الهيئة تتولى بنفسها إدارة العمليات الانتخابية بكل أنواعها

وأضاف خلال حلقة برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهيئة مستقلة ومدتها 10 سنوات تنتهي في 17 يناير 2024، مؤكدًا أنها تتولى بنفسها إدارة العمليات الانتخابية بكل أنواعها.

وتابع فوزي أن مجلس أمناء الحوار الوطني عندما حدد المحاور ومنها المحور السياسي ومنها محور الإشراف القضائي، أراد أن ينبه أن فترة الإشراف القضائي أوشكت على الانتهاء وبالتالي يحتاج الأمر لمعادلة عن ماذا سيتم بعد 17 يناير 2024. 

وأشار إلى أن المقترح فكرة طرحت وأعلنها منسق الأمناء والرئيس عبدالفتاح السيسي، فاجئ الجميع بسرعة استجابته ووجه المؤسسات بدراسة المقترح وكيفية تنفيذه.

سرعة استجابته دراسة المقترح إدارة العمليات الانتخابية الهيئة الوطنية العليا للإنتخابات محمود فوزي

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