الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إجازة عيد الفطر المبارك 2023 للقطاع الخاص

عيد الفطر
عيد الفطر

اقترب شهر رمضان على توديعنا وفي هذه الأثناء ينتظر المسلمون فرحة عيد الفطر المبارك، خاصة الموظفون في القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال عن الإجازة المدفوعة للاستفادة من عطلة عيد الفطر المبارك 2023 في السفر والتنزه والتجمعات العائلية لاسيما مع بدء تحسن الطقس والارتفاع التدريجي في درجات الحرارة.

 

إجازة عيد الفطر المبارك 2023 للقطاع الخاص

ينتظر العاملين بالقطاع الخاص في هذه الأثناء قرار وزير القوى العاملة، الدكتور حسن شحاتة، خلال الساعات القلية القادمة، بشأن تحديد موعد أيام إجازات عيد الفطر 2023 للعاملين بالقطاع الخاص.

«القوى العاملة»: إجازة 6 أيام للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023 وموظفي الدولة

إجازة عيد الفطر المبارك 2023 للقطاع العام والخاص

موعد إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الخاص

عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2023

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2023، بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 20 أبريل حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

أيام إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع العام 

- يوم الخميس 20 أبريل، إجازة بمناسبة وقفة عيد الفطر المبارك 2023.

- يوم الجمعة 21 إبريل، إجازة بمناسبة أول أيام عيد الفطر المبارك 2023.

- يوم السبت 22 إبريل، إجازة بمناسبة ثاني أيام عيد الفطر المبارك 2023.

- يوم الأحد 23 إبريل، إجازة بمناسبة ثالث أيام عيد الفطر المبارك 2023.

- يوم الإثنين 24 أبريل من ضمن إجازة عيد الفطر 2023.

 

- يوم الثلاثاء 25 أبريل، إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.

دعاء استقبال عيد الفطر المبارك 2023

- «اللهم ادِّ عنا حق ما مضى من شهر رمضان، واغفر لنا تقصيرنا فيه، وتسلمه منا مقبولاً، ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا، واجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين، برحمتك ولطفك وكرمك يا ذا الجلال والاكرام، يا ارحم الراحمين».

 

- «اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى والهدى وحسن عاقبة الآخرة والدنيا، ونعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمعة في دينك، يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب».

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