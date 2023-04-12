الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إجازة عيد الفطر المبارك 2023 للقطاع العام والخاص

إجازة
إجازة

بدء العد التنازلي لاستقبال عيد الفطر المبارك وفي هذه الأثناء يتسأل العاملون في القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال عن عدد أيام إجازة عيد الفطر مدفوعة الأجر، وذلك للاستفادة منها  للسفر والتنزه والتجمعات العائلية، وكذلك يكثف طلاب المدراس والجامعات البحث عن الإجازة لاستغلالها في التنزه قبل إمتحانات نهاية العام الدراسي الجاري المنتظر أن تعقد مايو المقبل.

إجازة عيد الفطر المبارك 2023

وفي الساعات الأخيرة أصبحت إجازة عيد الفطر 2023 هى الشغل الشاغل للمواطنين بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إعلان عدد أيام إجازات عيد الفطر وعيد تحرير سيناء والتي تفصلنا عنها أيام قليلة.

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 للموظفين.. وموعد صلاة العيد في القاهرة

مدبولى: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء من 20 إلى 25 أبريل الجارى

رسميًا.. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 بعد قرار رئيس الوزراء

وفي السطور التالية يستعرض «الدستور» عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 بعد مدها رسميًا.

1. يوم الخميس 20 أبريل بمناسبة وقفة العيد من ضمن إجازة عيد الفطر 2023.

 

2. إجازة عيد الفطر 2023.. يوم الجمعة 21 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك.

 

3. يوم السبت 22 أبريل ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

 

4.يوم الأحد 23 أبريل ثالث ايام عيد الفطر المبارك.

 

5. يوم الاثنين 24 أبريل من ضمن إجازة عيد الفطر 2023.

 

6. يوم الثلاثاء 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء.

 

قرار مجلس الوزراء بمد إجازة عيد الفطر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تكون الفترة من الخميس المقبل 20 أبريل حتى يوم الثلاثاء 25 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

أول أيام عيد الفطر المبارك 2023

 كان مركز الفلك الدولي أعلن موعد عيد الفطر 2023 في العالم الإسلامي فلكيًا، وموعد تحري هلال شهر شوال 1444هـ.

وأوضح المركز في بيان له، أنه من المنتظر تحري هلال شهر شوال؛ لتحديد موعد عيد الفطر 2023 يوم الخميس الموافق 20 أبريل الجاري، منوهًا بأنه من المتوقع أن يحل موعد عيد الفطر 2023 يوم الجمعة 21 من نفس الشهر.

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عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023

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