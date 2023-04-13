تجنبا لحوادث الطرق.. نصائح للقيادة أثناء المطر: "احذر البرك"

حوادث كثيرة يتعرض لها قائدو السيارات أثناء السير في الأمطار والعواصف والرعد والبرق، وتزامنا مع الانخفاض في الحرارة الذي تشهده محافظات مصر هذه الأيام، وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح لقائدي السيارات تجنبا لوقوع حوادث.

انتظار تحسن الحالة الجوية

نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين في حال سقوط الأمطار بعدم الذهاب إلى أي مكان إلا إذا كان للضرورة القصوى، واذا لم يستدعي الأمر الخروج أثناء فيفضل بكل الأحوال تأجيل الخروج إلى حين تحسن الحالة الجوية.

تجنب القيادة بسرعة

نصحت هيئة الأرصاد الجوية بضرورة تجنب القيادة بسرعات عالية أثناء هطول الأمطار تعد واحدة من أهم أسباب الحوادث المرورية، قائلة إن السرعة الزائدة يصبح لها تأثير على السيارة من خلال العوامل الخارجية.

التأكد من حالة السيارة

نصحت هيئة الأرصاد الجوية بضرورة أن يراعي ويفحص السائقون حالة بعض الاجزاء المهمة، قبل القيادة في المطر، لما لها من تأثير مباشر على أداء السيارة.

الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارات

يجب أن يترك السائق السيارة أثناء السير في هطول الأمطار مسافة كافية بينه وبين السيارات التي تسير أمامية، والحفاظ على مسافة آمنة بينهم.

استخدام الغيارات العكسية

ينصح بعدم استخدام الفرامل بشكل قوي ومفاجئ، أثناء هطول الأمطار والظروف الجوية السيئة، ذلك لأن نسبة الانزلاق ستكون مرتفعة مما يؤدي إلى انزلاق السيارة .

تجنب القيادة في الأماكن المنخفضة والوديان

تشكل الأماكن المنخفضة والوديان خطورة بسبب انحدار المياه، الذي يخضع السيارة لقوة الجر، والتي بإمكانها سحب السيارة بعيدًا عن مسارها متسببة بأضرار كارثية للمركبة ومستقليها.

الحذر من برك الماء

يجب الحذر من برك الماء لأنها قد تتسبب هذه البرك المائية بوصول الماء إلى شمعات الاشتعال المتواجدة في السيارة، وبالتالي تتوقف السيارة عن العمل.