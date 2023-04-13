أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس فى 72 ساعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحًا، مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 13 أبريل

تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة 14 أبريل

وتتوقع الأرصاد وجود نشاط رياح الجمعة 14 أبريل على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الدرجة العظمى 23 والصغرى 15.

جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة السبت المقبل 15 أبريل

حالة الطقس فى القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 19 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 16 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 18 درجة.