محافظ مطروح يتابع جهود إزالة آثار الطقس السيئ

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، جهود جميع الجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة الآثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بعدد من مدن الساحلية بالمحافظة منها مدينة الحمام والعلمين والضبعة مرسى مطروح و برانى والسلوم والحمام والعلمين، والتى شهدت سقوط أمطار وثلوج في بعض المناطق ، مع الإسراع فى رفع تراكمات المياه على الطريق الدولي الساحلى مطروح الإسكندرية والشوارع داخل المدن .

يأتي ذلك لتيسيرحركة المواصلات مع الدفع بسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بالتعاون مع سيارات مجالس المدن ومعدات وسيارات شفط وسحب المياه من الشوارع والطرق الداخلية ورفع تجمعات مياه الامطار بها.

وأكد محافظ مطروح علي استمرار الاستعداد والجاهزية لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لتقليل كافة الآثار الناجمة عنها موجها بالمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة مع جميع غرف عمليات مراكز المدن والقطاعات الخدمية المعنية خاصة شركتي الكهرباء والمياه والرد على جميع البلاغات للسيطرة على أي حادث طارئ فى حينه.

كما تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود قطاع كهرباء مطروح فى اعادة رفع عدد ٦ ابراج جهد متوسط علي خط الوصاريه بابو ميلاد بمركز ومدينه براني بعد سقوطها نتيجة الرياح الشديدة حيث تم التعامل الفوري.

ووجه المهندس طارق عبد الشافي رئيس مجلس إدارة شركه كهرباء، البحيره ومطروح بصرف كابل جهد متوسط لسرعه إنجاز الأعمال وإعاده التيار وتوجيه المعدات اللازمة من تريلا وونش باشراف المهندس طارق زكي رئيس القطاع و المهندس يوسف شعيب مديرعام الشؤن الفنية.

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