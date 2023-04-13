حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 13-4-2023

تتحسن حالة الطقس اليوم الخميس، حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية ليسود طقس مائل للدفء نهارًا وترتفع درجات الحرارة بنحو 5 درجات على أغلب الأنحاء، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقء المائل للدفء نهارًا، وتشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، والوجه البحري.

وأوضحت الهيئة أن بداية من يوم الجمعة ترتفع درجات الحرارة على أغلب المناطق حتى نهاية الأسبوع المقبل والتي تتراوح على القاهرة بين 26 حتى 28 درجة.

وتستمر الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، كما تنتشر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من تخفيف الملابس الشتوية خلال الأيام المقبلة خاصة خلال ساعات الليل منعًا للإصابة بنزلات البرد.

بينما تبدأ حالة الطقس في التحسن بداية من الجمعة، كما تنعدم فرص سقوط الأمطار.

درجات الحرارة المتوقعة