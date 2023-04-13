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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 13-4-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

تتحسن حالة الطقس اليوم الخميس، حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية ليسود طقس مائل للدفء نهارًا وترتفع درجات الحرارة بنحو 5 درجات على أغلب الأنحاء، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على كافة الأنحاء. 

 

حالة الطقس اليوم 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقء المائل للدفء نهارًا، وتشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، والوجه البحري.

وأوضحت الهيئة أن بداية من يوم الجمعة ترتفع درجات الحرارة على أغلب المناطق حتى نهاية الأسبوع المقبل والتي تتراوح على القاهرة بين 26 حتى 28 درجة.

وتستمر الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، كما تنتشر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

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وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من تخفيف الملابس الشتوية خلال الأيام المقبلة خاصة خلال ساعات الليل منعًا للإصابة بنزلات البرد.

بينما تبدأ حالة الطقس في التحسن بداية من الجمعة، كما تنعدم فرص سقوط الأمطار.

 

درجات الحرارة المتوقعة 

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 درجة مئوية للعظمى، 13 درجة للصغرى.
  • السواحل الشمالية 20 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة للصغرى.
  • شمال الصعيد 25 درجة مئوية للعظمى، و11 درجة للصغرى.
  • جنوب الصعيد 28 درجة مئوية للعظمى، والصغرى 13 درجة.
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