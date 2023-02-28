الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مع قرب حلول فصل الصيف.. كيف تتجنب خطر الإصابة بـ«الإكزيما»؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يشهد الطقس حالة من الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، الأمر الذي قد يصيب الجلد ببعض المشكلات، أبرزها “التهاب الجلد التماسي”.

وسلط الخبراء في تقرير نشره الموقع الطبي “health direct”، الضوء على أعراض المرض وطرق علاجه.

ويُطلق على التهاب الجلد اسم "الإكزيما"، حيث يحدث التهاب الجلد التماسي عندما يتلامس جلدك مع شيء يجعله أحمر وملتهبًا، حيث يعتبر أحد أشكال مرض الاكزيما.

وهناك نوعين من التهاب الجلد التماسي وهم “التحسسي” الذي يحدث بسبب مسببات الحساسية، والثاني وهو “المهيج” ويحدث عندما تلتهب بشرتك أو عندما تتعرض لمهيج، عادة لفترة طويلة من الزمن، كما يمكن أن يتسبب كلا النوعين من التهاب الجلد التماسي في حدوث التقرحات، احمرار ببعض مناطق الجلد.

ما أهم مسببات الإصابة بالتهاب الجلد التماسي؟

الأسباب الشائعة لالتهاب الجلد التماسي التحسسي هي النباتات والمواد الكيميائية ومستحضرات التجميل والكريمات والمراهم، حيث يمكن أن يكون سبب التهاب الجلد التماسي هو غسل اليدين المتكرر والأدوية المستخدمة على الجلد ومستحضرات التجميل والأصباغ والمواد الكيميائية والمطاط والمواد اللاصقة.

وقد يكون من الصعب تشخيص سبب التهاب الجلد التماسي التحسسي لأن الطفح الجلدي يظهر غالبًا بعد أيام من ملامستك لمسببات الحساسية، وقد يقوم الأخصائي بإجراء اختبار وخز الجلد أو فحص الدم أو اختبار الرقعة بالجلد لمعرفة ما لديك حساسية تجاهه.

 

طرق علاج التهاب الجلد التماسي

يشمل العلاج تحديد مسببات الحساسية أو المهيجات المسببة لالتهاب الجلد التماسي ثم تجنبه، حيث يجب أن يختفي الطفح الجلدي ببطء بمجرد تجنب مسببات الحكة والحساسية.

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كذلك من الممكن التعرض لخطر الإصابة بأنواع مختلفة من التهاب الجلد التماسي في نفس الوقت، وقد تحتاج إلى تجنب العديد من مسببات الحساسية أو المهيجات المختلفة.

ويوصي الأطباء بالمرطب أو كريمات أو أقراص ستيرويد أو علاج مثل الأشعة فوق البنفسجية، وفي الحالات الشديدة ، قد تكون هناك حاجة إلى الأدوية المثبطة للمناعة.

كما عليك تجنب خدش الجلد المصاب وتحافظ على أظافرك قصيرة حتى لا تخدش نفسك بالخطأ وتكسر الجلد، وقد يكون الصيدلي أو الطبيب قادرًا على التوصية ببعض المنتجات التي يمكن أن تساعد في الجلد الجاف أو المتقرح أو الحكة

الأمراض الجلدية التهاب الجلد التماسي الطقس ارتفاع ا تدريجي ا ارتفاع ا تدريجي ا بدرجات الحرارة التهاب الجلد أحد أشكال مرض الاكزيما

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