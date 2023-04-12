"المحمية" الحلقة 21.. هجوم من القرش و"حكيم" يطلب الدعم

استكملت أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل المحمية بمحاولة سرقة القرش للمحمية ومعه صديقه، حيث يقومان بوضع الأسماك في قفص كبير.

كما شهدت الحلقة قلق حكيم الأخطبوط على السمكة سريع حتى لا يتم أكله من قبل القرش “شارك”، خاصة وأنه بطىء للغاية، وهو ما يذكره رهوان لحكيم، الذي يقلق هو الآخر ويؤكد أنه لابد أن يتم عمل حلول كثيرة لتدمير خطط القرش الشرير.

وخلال الحلقة يقوم القرش بالوصول لحكيم ويطلب منه أن يعطيه كل ما يملك من أسماك وشعب مرجانية وأي كنز، ليهدده حكيم أنه سوف يضغط على الزر الذي يأتي بكل الأفراد بالمحمية، ويقومون بتدميره قبل أن يفكر في تدمير المحمية في غياب فرح وحمزة.

المسلسل مكون 30 حلقة ومدة الحلقة 15 دقيقة، بطولة أصوات: زياد الجندى فى دور حمزة، ولمى هانى بدور فرح، ويلعب دور الجد أحمد خالد الشرقاوى، أما شخصية الصياد فهو جهاد أبوالعينين، ويلعب جلال الهجرسى دور حكيم، وهانى عبدالحى فى دور بيبو، بمشاركة نيفين محمود، وآلاء جاويش، وأسامة فوزى، وإياد الجندى، وعمرو عصام، وتغريد النجار، وهند كامل ومحمد عزيزى فى شخصية "شارك" الشرير، ومعتز الشاذلى، من أخراج أحمد مهدى وحسين مجدى، وسيناريو وحوار باسل مجدى.