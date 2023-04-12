مسلسل تحت الوصاية.. مواعيد عرض الحلقة 6 والقنوات الناقلة

تبدأ اليوم الأربعاء، الحلقة 6 من مسلسل “تحت الوصاية” للفنانة منى زكى، وتشهد الحلقة تفاصيل ما بعد القبض على شقيقة “حنان” منى زكى.

وانتصرت “حنان” منى زكى، خلال أحداث الحلقة الـ5، على التجار فى السوق وتمكنت من بيع السمك والجمبرى لتوفير نفقات أسرتها.

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية

يمكن مشاهدة مسلسل تحت الوصاية عبر قناة dmc في الأوقات التالية:

عرض أول: 7:45 مساء

إعادة أولى: 12:45 صباحا

إعادة ثانية: 2:15 ظهرا

مواعيد عرض تحت الوصاية على قناة حكايات

عرض أول: الساعة 8:30 مساء.

إعادة 1: الساعة 2:30 بعد منتصف الليل.

إعادة 2: الساعة 8:30 صباحا.

إعادة 3: الساعة 2:30 ظهرا.

مواعيد عرض تحت الوصاية على قناة "دبي"

عرض أول: 8 مساء

إعادة أولى: 6 صباحا

إعادة ثانية: 1:30 مساء

مواعيد عرض تحت الوصاية على قناة "الرشيد"

عرض أول: 8 مساء

إعادة: 2 صباحا

احداث مسلسل تحت الوصاية

وتدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل تحت الوصاية



“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.