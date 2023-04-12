الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل تحت الوصاية.. منى زكي تواجه مصير مجهول بسبب الهروب من شقيق زوجها

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

تستمر معاناة منى زكي في الحصول على حق الوصاية والولاية التعليمية لأبنائها الصغار بعد وفاة زوجها، ضمن أحداث مسلسل تحت الوصاية، المُذاع عبر قناتي "دي إم سي" و"دي إم سي دراما"، ومنصة "Watch it".

وتواجه منى زكي مصير مجهول بعد أن رفض والد زوجها (جميل برسوم) التنازل عن وصاية أبنائها حتى تكون ملتزمة التزاما كاملا معهم خاصة وهى أدرى بحياتهما واحتياجاتهما.

كما تواجه أزمة أبنائها مع التعليم، بعدما قدمت للمجلس الحسبي طلبًا بنقل الولاية إليها لتتمكن من نقل ابنها من مدرسته بالإسكندرية إلى مدرسة بدمياط، إلّا أنها تلقى رفض الموظفة هناك منحها الورقة بسبب أن الوصاية التعليمية لياسين مع جده بعد وفاة والده وليست لأمه.

 

احداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6

وتحاول منى زكي خلال أحداث الحلقة 6 من مسلسل تحت الوصاية، مواجهة شكوى شقيق زوجها «صالح» الذي يقوم بدوره الفنان دياب، بعدما أرسل شخصا للشهادة عليها زورًا بسرقة المركب بصحبة أختها، ويشهد على الاثنين لكن الضابط لم يصدقه، وقال له «هو شيخ الجامع متكلمش عن الشهادة الزور» وذلك لعدم مصداقية شهادته، وهي خطة «صالح» للانتقام من «حنان» وشقيقتها التي شتتت مكانه حتى لا يذهب إلى شقيقتها.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6.. قانون الوصاية عائق أمام تعليم أبناء منى زكي

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6 على dmc وdmc دراما

مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية مكون من 15 حلقة، وهو بطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي، حول حنان (منى زكي) التى تعيش مع وزوجها عادل الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته وترك لها ولد وبنت، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

تحت الوصاية مسلسل تحت الوصاية مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6 مسلسل تحت الوصاية الحلقة السادسة مسلسلات رمضان 2023 اعلان مسلسل تحت الوصاية مسلسلات رمضان رمضان 2023 مسلسل تحت الوصاية رمضان 2023 رمضان 2023 مسلسلات مسلسل تحت الوصاية ٢٠٢٣ مسلسل تحت الوصاية للعرض في شهر رمضان 2023 مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي منى زكي مسلسلات المتحدة المتحدة

الأكثر قراءة

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وقيمة الزيادة في الرواتب والمعاشات

مسلسل تحت الوصاية.. مواعيد عرض الحلقة 6 والقنوات الناقلة

بعد مناقشة مسلسل تحت الوصاية للقضية.. ماذا ينص القانون في الولاية التعليمية؟

مسلسل الكبير أوي 7 بعد قليل.. هل ينجح حزلقوم في الحفاظ على المزاريطة؟

مسلسل سره الباتع الحلقة 22.. عمرو العمروسي يخطط لاختطاف ريم مصطفى

بالزيادة الجديدة.. قبض معاشات شهر مايو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رمضان كريم وانطباعات من غير إعلانات

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

كريم فرغلى

مرآة الدراما الصادقة

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان