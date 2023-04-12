مسلسل تحت الوصاية.. منى زكي تواجه مصير مجهول بسبب الهروب من شقيق زوجها

تستمر معاناة منى زكي في الحصول على حق الوصاية والولاية التعليمية لأبنائها الصغار بعد وفاة زوجها، ضمن أحداث مسلسل تحت الوصاية، المُذاع عبر قناتي "دي إم سي" و"دي إم سي دراما"، ومنصة "Watch it".

وتواجه منى زكي مصير مجهول بعد أن رفض والد زوجها (جميل برسوم) التنازل عن وصاية أبنائها حتى تكون ملتزمة التزاما كاملا معهم خاصة وهى أدرى بحياتهما واحتياجاتهما.

كما تواجه أزمة أبنائها مع التعليم، بعدما قدمت للمجلس الحسبي طلبًا بنقل الولاية إليها لتتمكن من نقل ابنها من مدرسته بالإسكندرية إلى مدرسة بدمياط، إلّا أنها تلقى رفض الموظفة هناك منحها الورقة بسبب أن الوصاية التعليمية لياسين مع جده بعد وفاة والده وليست لأمه.

احداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6

وتحاول منى زكي خلال أحداث الحلقة 6 من مسلسل تحت الوصاية، مواجهة شكوى شقيق زوجها «صالح» الذي يقوم بدوره الفنان دياب، بعدما أرسل شخصا للشهادة عليها زورًا بسرقة المركب بصحبة أختها، ويشهد على الاثنين لكن الضابط لم يصدقه، وقال له «هو شيخ الجامع متكلمش عن الشهادة الزور» وذلك لعدم مصداقية شهادته، وهي خطة «صالح» للانتقام من «حنان» وشقيقتها التي شتتت مكانه حتى لا يذهب إلى شقيقتها.

مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية مكون من 15 حلقة، وهو بطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي، حول حنان (منى زكي) التى تعيش مع وزوجها عادل الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته وترك لها ولد وبنت، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.