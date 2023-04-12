الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6.. قانون الوصاية عائق أمام تعليم أبناء منى زكي

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

شهدت الحلقة الماضية من مسلسل تحت الوصاية ، بطولة الفنانة منى زكي، والمُذاع عبر قناتي "دي إم سي" و"دي إم سي دراما"، ومنصة "Watch it"، العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة.

 

احداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 5

وتناولت الحلقة 5 من مسلسل "تحت الوصاية"، والتي أُذيعت أمس الثلاثاء، ذهاب "حنان" التي تُجسد دورها الفنانة منى زكي إلى للمجلس الحسبي بدمياط، وذلك لتتمكن من نقل ابنها من مدرسته بالإسكندرية إلى مدرسة بدمياط، إلّا أنها تلقى رفض الموظفة هناك منحها الورقة بسبب أن الوصاية التعليمية لياسين مع جده بعد وفاة والده وليست لأمه. 

وتستمر معاناة منى زكي خلال أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 5 ، مع قانون الوصاية التي يفرض عليها نزع الولاية على أولادها بعد وفاة زوجها، خاصة في وجود جدّ الأولاد وعمهم.

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6 على dmc وdmc دراما

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي وتردد القنوات الناقلة

عدد حلقات مسلسل تحت الوصاية 

مسلسل تحت الوصاية مكون من 15 حلقة، وهو بطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي، حول حنان (منى زكي) التى تعيش مع وزوجها عادل الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته وترك لها ولد وبنت، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

 

موعد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6

مسلسل "تحت الوصاية" يعرض يومياً من النصف الثانى من رمضان على قناة DMC الساعة 7:45 مساء، الإعادة الساعة 12:45 صباحا، والساعة 2:15 مساء.

كما يعرض على قناة dmcدراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً، هذا بالإضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

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