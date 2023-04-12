الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي وتردد القنوات الناقلة

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد مسلسل تحت الوصاية والقنوات الناقلة، بطولة الفنانة منى زكي، وذلك بعد أن شهدت الحلقات الماضية نجاحًا كبيرًا وجذبت الكثيرين.

مسلسل تحت الوصاية

ويُناقش مسلسل “تحت الوصاية” أحد القضايا الهامة والشائكة وهي الوصاية التي تسعى «حنان» الشخصية التي تُجسدها الفنانة منى زكي، للحصول عليها وحق الولاية على أولادها بعد وفاة زوجها.

ويُعرض مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي عبر عبر قناتي دي إم سي ودي إم سي دراما، ومنصة Watch it.

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية

وتستعرض “الدستور” عبر هذه السطور مواعيد مسلسل تحت الوصاية والقنوات الناقلة، كذلك تردد كل قناة، وذلك على النحو التالي:

يُعرض مسلسل "تحت الوصاية" بطولة النجمة منى زكي الساعة 7:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 مساء، كما تعرض الحلقات على قناة dmcدراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً، هذا بالإضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء، وفيما يلي تردد قناتي DMC و DMC دراما:

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تردد قناة DMC

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12091.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11449.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الجودة: HD.

مسلسل تحت الوصاية

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

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