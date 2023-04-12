الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك».. دعاء ليلة 22 من شهر رمضان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

بالتزامن مع اليوم الثاني والعشرون من شهر رمضان الكريم، يبحث المسلمون عن أفضل الأدعية المستحبة في ليلة 22 من رمضان 2023، خاصة مع دخولنا في العشر الأواخر والتي تُعد من أفضل أيام العام، لما فيها من ليلة القدر، ونستعرض لكم أبررز الأدعية عبر السطور التالية:

 

- اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَقَوْلُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الحَقُّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ».

 

- اللهم ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء مابينهما وملء ماشئت من شئ بعد.

 

- اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ماقضيت، فإنك تقضى ولا يقضى عليك، إنه لايذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا

 

- اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك.

 

- اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

دعاء المطر في العشر الأواخر من رمضان "اللهم إسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً"

- اللهم إياك نعبد، ولك نُصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحقدُ، نرجُو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق، اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونثني عليك الخير، ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخضع لك، ونخلع من يكفرك.

 

- اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب اليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك.

 

- يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، و برحمتك التي وسعت كل شيء، و بنور وجهك الذي ملاء أركان عرشك، و بقدرتك على جميع خلقك، يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني.

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