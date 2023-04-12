بدء التصفيات النهائية لمشروع «تحدى القراءة العربى» بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

أعلنت منطقة كفر الشيخ الأزهرية إجراء فعاليات التصفيات النهائية لمشروع تحدي القراءة العربي للموسم السابع للعام 2023، على مستوى المنطقة، والتي تقام بمعهد فتيات كفرالشيخ الإعدادي الثانوي، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وإشراف حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، وبحضور مجدي عبدالحميد، موجه عام المكتبات بالمنطقة.

ويشارك بالتصفيات 100 متسابق بمعدل 10 متسابقين من كل إدارة تعليمية تابعة للمنطقة، بعد ما أجريت ذات المسابقة علي مستوي المعاهد بكافة الإدارات التعليمية الأزهرية، ومن المقرر تصعيد أول 30 متسابقا، كما يحدث في كل عام؛ ليشهد التصفية النهائية علي مستوى مناطق الجمهورية.

ومن جانبه أشار رئيس المنطقة، للقائمين على الاختبارات؛ بأهمية تحري الدقة عند تقييم الطلاب وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، مع توفير كافة سبل الراحة والجو الملائم للمتسابقين خلال فترة إجراء الاختبارات على مستوى المنطقة.

ونظمت المنطقة الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ الدورة التدريبية ic3 Spark ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والبروتوكول المُبرم بين الأزهر الشريف و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تقام فعالياتها بإدارة دسوق التعليمية الأزهرية فى الفترة من 2023/4/11 وحتى2023/4/17م، وتستهدف تنمية مهارات موجهي ومعلمي الحاسب الآلي بالمنطقة.

يحاضر بالدورة سامح كامل، المدرب المعتمد برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، والمرشح للتدريب من قبل الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمى بقطاع المعاهد الأزهرية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا ومن المقرر عقد اختبارات للمتدربين بنهاية الدورة لقياس مدى الاستفادة من محتواها.