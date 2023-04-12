الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المسؤول عن كلب عقر موظفًا وشقيقته بالعجوزة 4 أيام

حبس
حبس

قرّرت النيابة العامة بالجيزة حبس متهم مسؤول عن كلب عقر موظفًا وشقيقته بالعجوزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسبب خطأ فى إصابة جيرانه المجنى عليهم بإهماله وعدم احترازه بترك الكلب دون قيد أو تكميم.

كما قررت النيابة التحفظ على الكلب المتسبب في الحادث وعرضه على مديرية الطب البيطري بالجيزة، لفحصه.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الحادث لبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وتعرض موظف وشقيقته لعقر كلب ملك جارهما في العجوزة، ما أسفر عن إصابتهما بجروح متفرقة وألقى رجال المباحث القبض على مالك الكلب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حبس متهم مسئول عن كلب كلب عقر موظف العجوزة

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