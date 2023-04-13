اتحاد الصناعات: انضمام مصر لـ"البريكس" له عوائد اقتصادية كثيرة

قال هشام الجزار، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن انضمام مصر للبريكس قرار جيد، مشيرًا إلى أن مصر ستكون تابعة للبنك الخاصة بالبريكس، بما يكون له عوائد اقتصادية كثيرة.

وأضاف “الجزار”، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أهم العوائد الاقتصادية، ستكون تخفيف الضغط على الدولار، لأنه سوف يتم عمل تبادل تجاري بالعملات المختلفة، وأيضًا سيساعد في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

وأوضح أن الأولية تكون في التبادل التجاري بين الدول التجمع في المقام الأول، مشيرًا إلى أن مشروعات البينة التحتية سوف يكون لها أولوية، لأنها تساهم أيضًا في زيادة التبادل التجاري.

ويعد تجمع البريكس من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذي يضم في عضويته كلاً من: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، و"بريكس" هي اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، وهي: “البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا”، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم، وأنشأت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلاً عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.

واقترحت الصين بدء عملية توسيع مجموعة بريكس، إذ انضم إلى مشاورات بريكس بلس، الدول التي تعتبر أعضاء محتملين في بريكس، وهي: “مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإندونيسيا وكازاخستان ونيجيريا والسنغال وتايلاند”.

وأُنشئ تجمع بريكس عام 2011 ويُعد منتدى بريكس منظمة دولية مستقلة تعمل على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين الدول المنضوية بعضويته، وتبنت دول البريكس العديد من المبادرات لدعم التعاون فيما بينها في المجالات المختلفة، منها تأسيس بنك للتنمية برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع التنمية في الدول الأعضاء.