الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا: رفع كفاءة الطرق لتحسين خدمة المواطنين

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا

وجّه محافظ قنا، بالبدء في أعمال رصف شارع المحطة بمدينة قفط  بحد أقصى خلال الأسبوع المقبل، خاصة أنه تم الإنتهاء من جميع أعمال المرافق به.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده، لمناقشة تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة شوارع مدينة قفط، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و الدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة، و زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، و ياسر حمادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، و المهندس علي عبدالسميع مسئول شركة مودرن غاز.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه سيتم رصف الشارع بطول ٢ كم، بتكلفة مالية تتخطي ٥ ملايين جنيه، مشددا علي ضرورة مراعاة المواصفات القياسية أثناء أعمال الرصف، و استلام جميع الطرق التي تشهد أعمال رصف من خلال لجنة متخصصة، لضمان استلام طرق ذات جودة عالية. 

وأضاف " الداودي " أن رفع كفاءة  طرق المحافظة سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف إلي التيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.

إدارة التخطيط استلام اسبوع المقبل أعمال المرافق أعمال الرصف

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