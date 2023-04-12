الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جنوب سيناء تبحث إقامة مشروع للاستفادة من الزيتون وسلاسل القيمة الإنتاجية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لقاء تنسيقيا مع الدكتور أحمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة جمعية كنوز للتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض اللقاء كيفية الاستفادة من الزيتون وسلاسل القيمة الإنتاجية للتنمية الاقتصادية بجنوب سيناء والمقرر إقامته بمنطقه البسايسه الجديدة بمدينة رأس سدر.

ويتكون المشروع من أربعة مكونات الأول معصرة زيتون ذات قدرة لنتاجيه 2 طن/ الساعة والثاني وحده إنتاج أعلاف مركزه وجافة بقدره من 3:5أطنان في الساعة، والثالث وحده استخلاص زيوت طبية قدره 500 كيلو أسبوعيا، والرابع وحده صناعات غذائية منزلية (مخللات/ صلصة.. إلخ).

ويأتي تمويل المشروع طبقا للبرتوكول الموقع مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية كنوز للتنمية الاقتصادية، ويوفر المشروع 40 فرصة عمل دائمة لمستفيدي تكافل وكرامة و60 فرصة عمل غير منتظمة لشباب الخريجين.

وأكد المحافظ على استكمال كافة جوانب المشروع من كافة النواحي والاحتياجات وإدراجه ضمن جلسة المقعد القادم، لانت في حالة إقراره سيعد إضافة للمشروعات الاقتصادية الإنتاجية المهمة بالمحافظة.

مصر سيناء جنوب سيناء رأس سدر الزيتون

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