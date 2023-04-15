مكونات قوية يمكنك إضافتها إلى روتينك اليومي للعناية بالبشرة

يعد اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة أمرًا مهمًا لأنه يساعد في الحفاظ على البشرة نظيفة ورطبة ومحمية من العوامل البيئية الضارة مثل التلوث والأشعة فوق البنفسجية والجذور الحرة، والتي بدورها يمكن أن تساعد في منع الشيخوخة المبكرة والخطوط الدقيقة والتجاعيد ومشاكل الجلد الأخرى، ويمكن أن يساعد الروتين اليومي للعناية بالبشرة أيضًا في معالجة مشاكل محددة للبشرة مثل حب الشباب وفرط التصبغ والجفاف.

وفقًا لموقع health علاوة على ذلك، فإن اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة يمكن أن يساعد في تعزيز الشعور بالرعاية الذاتية والرفاهية، حيث إن قضاء الوقت في العناية ببشرتك يمكن أن يساعدك على الشعور بمزيد من الثقة وتحسين مزاجك العام ونظرتك للحياة، من المهم أن تتذكر أن العناية الجيدة بالبشرة لا تتعلق فقط بالظهور بمظهر جيد من الخارج بل تتعلق أيضًا بالشعور بالرضا من الداخل، ومن ثم فإن اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على بشرة صحية ومشرقة ومعالجة مشاكل معينة تتعلق بالبشرة وتعزيزها بشكل عام.

المكونات القوية التالية التي يمكنك إضافتها في روتينك اليومي للعناية بالبشرة:

كمرطب: يساعد العسل في الحفاظ على رطوبة الجلد ويحافظ على مستويات الرطوبة الطبيعية للبشرة، مما يجعلها تبدو مرنة.

يضيء الزعفران ويحسن لون البشرة من خلال تلاشي البقع الداكنة والعيوب يساعد على التخلص من الجلد الميت، ويكشف عن بشرة متوهجة خالية من التصبغ وخالية من الزيوت تحتها.

مضاد للالتهابات بطبيعته: يساعد جل الصبار في علاج البشرة الجافة ويفتح لون البشرة ويصلح أضرار أشعة الشمس ويدعم إنتاج وإطلاق الكولاجين.

يحمي زيت الزيتون البشرة من الجذور الحرة الضارة ويعزز تجدد خلايا الجلد بجعلها تبدو صحية.

يعمل الكاكاو وزبدة الشيا على ترطيب وتغذية البشرة بعمق. تجعل البشرة تبدو ناعمة وشابة. علاوة على ذلك، يعملون على تحسين مرونة الجلد.

فيتامين ج وفيتامين ب 3 وفيتامين هـ وزيت اللوز وزيت جوز الهند وزيت الجوجوبا وزيت بذور عباد الشمس وزيت البرتقال وزيت الليمون هي بعض المكونات الأخرى التي يجب تضمينها في روتين العناية بالبشرة.

لتبسيط سر صحة الجلد ، أصرت على أن روتينك اليومي للعناية بالبشرة يجب أن يعالج هذه الخطوات الثلاث الأساسية لتغذية بشرتك وإصلاحها وحمايتها:

1- أولاً وقبل كل شيء تحتاج إلى فهم كيفية تحفيز دورة بشرتك التي تتباطأ مع نضوج بشرتنا، يتم ترتيب الطبقة الميتة من سطح الجلد العلوي بنمط غير منتظم للغاية، تحتوي الشقوق على البكتيريا والملوثات والأوساخ وجزيئات الأوساخ وما إلى ذلك بمجرد زيادة التقليب، فإنها تعمل مثل التنظيف العميق. تلعب المقشرات دورها الرئيسي.

2. يساعد الريتينول على زيادة إنتاج الكولاجين وتحفيز تكوين الكولاجين وتقوية الطبقات العليا من الجلد ويمنع فقدان الماء ويمنع تدهور الكولاجين ويحمي البشرة من الانهيار، نظرًا لأن هذا مكون قوي جدًا لتحسين صحة البشرة ، فأنت بحاجة إلى فهم كيفية الاستخدام، فأنت بحاجة إلى تأقلم بشرتك وإعداد بشرتك في خطوات الطفل للوصول إلى مستوى جرعة كاملة من الريتينول، ابدأ بجرعات صغيرة وتطبيقات أقل تكرارًا ، واصعد السلم ببطء إلى التطبيق اليومي وتركيز أعلى بنسبة 1٪.

3. يساعد حمض الهيالورونيك في شفاء بشرتك، ترتفع مستويات الترطيب وينخفض ​​التهاب الجلد عند استخدام حمض الهيالورونيك بانتظام، HA يحفز الخلايا الليفية ويحافظ على الرطوبة في الجلد. عندما تستخدم HA وفيتامين C معًا ، فإنهم يعملون مثل الأبطال الخارقين معًا، حيث يحمون بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية ويصلحون بشرتك من الداخل.

4- نعم، فيتامين C هو الأقوى والأكثر فعالية والأقوى لمنع الشيخوخة الضوئية والأضرار التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية من تحلل الكولاجين ، ويعزز تكوين الكولاجين ، ويقلل من تكوين الميلانين.

5- حماية الجلد باستخدام عامل حماية من الشمس (SPF) الصحيح هي الخطوة التي لا يمكنك تفويتها.. شيخوخة الجلد ناتجة عن عوامل خارجية وجوهرية ويساهم التعرض لأشعة الشمس بنسبة 80٪ في العوامل الخارجية، مما يؤدي إلى بشرة خشنة وغير مكتملة وباهتة مع ترقق الجلد وتصبغه.