الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شحنة مخدرات بـ49 مليون جنيه

مخدرات
مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مخدرات بقيمة 49 مليون جنيه.

رصدت مكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية اعتزما نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها بدائرة قسم شرطة الجناين لترويجها على عملائهما، فضلاً عن قيامهما باستخدام سيارة "نقل قلاب" مُحملة بالسن لتبديد جهود المكافحة.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع مديرية أمن السويس تم ضبط سائق " له معلومات جنائية "،مقيم بمحافظة القليوبية، وذلك حال إستقلاله السيارة المشار إليها .

أسفر التفتيش عن ضبط كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1,250 واحد طن ومائتان وخمسون كيلو جرام، كمية لمخدر البانجو وزنت واحد طن، كمية لمخدر الحشيش وزنت 125 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وأقر بنقله للمواد المخدرة المضبوطة لحساب المتهم الهارب ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 49,250٫000 تقريباً.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية مخدرات ضبط العناصر الإجرامية

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