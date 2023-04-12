كامل الوزير: "تحيا مصر" تعتبر من أهم مشروعات الوزارة في مجال النقل البحري

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، المشروعات الجاري تنفيذها بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

بدأت الجولة بتفقد الوزير يرافقه كل من اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة، والذي سبق توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم المحطة بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية وتحالف (هاتشيسون- COSCO - CMA- MSC).

ويأتي المشروع في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة - الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويجري إنشاء رصيف بطول 1200م،(من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، لافتًا إلى أن المحطة ستسمح باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر، كما سيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابة لتداول الحاويات والبضائع.

كما تفقد الوزير مشروعي الحاجزين الغربي والشمالي ضمن خطة إنشاء خمسة حواجز امواج جديدة في إطار مشروع ميناء الأسكندرية الكبير وحيث يصل طول الحاجز الشمالي إلى 2185 م و طول الحاجز الغربي 1380 م كما تم متابعة مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه.

ويجري إنشاء رصيف بطول 1150 متر وعمق 15 م وظهير خلفى 300 ألف م2 وقادر على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240 م ومن المخطط أن يضيف طاقة إستيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن إضافة / السنة.

وتفقد وزير النقل أيضثًا، مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدان تقريبا بقيمة تقريبية مليار جنيه والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الأسكندرية ، وفي ميناء الإسكندرية.

وزار وزير النقل كباري هويس المالح والتي تم الانتهاء منها بهدف تدعيم قدرات النقل النهري بالميناء، حيث تم زيادة إرتفاع الكوبري بما يسمح بمرور بارجات بطول 100 م محملة بحاويات بإرتفاع عدد 2 حاوية بدلا من واحدة، وكذا زيادة سهولة الحركة المرورية البرية والسكة الحديد من خلال إنشاء عدد 2 كوبري سيارات علوي يسمح يالمرور في الاتجاهين وعدد 1 كوبري متحرك سكة حديد يسمح بالمرور في الاتجاهين.

وشاهد الوزير عملية تشغيل وفتح وغلق كوبري السكة الحديد بكباري الهاويس والربط مع الصوامع كما تفقد الوزير ارصفة 4.5 والتي يتم تنفيذهما ضمن خطة وزارة النقل لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل و هي. ارصفة بطول ٤٠٠ متر، وغاطس٤.٥ متر ومساحة خلفية ٨٠ ألف م٢ صالحة لتداول كافة انواع البضائع المنقولة نهريًا.

وفي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية، تابع الوزير اعمال التشغيل التجريبى التجاري للمحطة ،وحيث يتوالى استقبال المحطة للسفن المختلفة ( 28 سفينة حتى الآن منذ بدء التشغيل التجريبي للمحطة في فبراير الماضي)، والتي كان آخرها استقبال المحطة منذ عدة ايام قليلة السفينة ( Ever Logic ( التابعة للخط الملاحي Evergreen وذلك على رصيف المحطة الشمالى و التي تبحر تحت علم (تايوان) والمحملة بعدد (1201) حاوية.

وجرت تمت عملية تفريغ الحاويات من السفينة لرصيف المحطة من خلال طاقم عمل المحطة بكل من إدارتي التشغيل و الصيانة و طاقم العمل الخاص بتجهيز اوناش الساحة لتفريغ الحاويات باستخدام اوناش الرصيف الجديدة و من ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول، وكذلك عمليه تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات الى أماكن التخزين باستخدام اوناش الساحة الكهربائية، وكافة هذه العمليات تتم تحت اشراف و تنفيذ اطقم محطة تحيا مصر الجديد الذى تم تعيينه وفقا لأعلى معاييرالأختيار و تدريبه على اعلى مستوى، لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وتحقيق أفضل المعدلات العالمية في الأداء.

ويأتي استقبال السفينة ( Ever logic ) على رصيف المحطة نتيجة للاجتماع السابق مع الخط الملاحى ( EVERGREEN ) يوم 13 مارس بمقر المجموعة المصرية للمحطات بميناء الأسكندرية والذى تم التجهيز له ضمن الخطة التسويقية للمحطة، و فيه تم توقيع اتفاقية التعريفة مع Evergreen لبدأ استقبال السفن التابعة له على رصيف محطة تحيا مصر، وبالتعاون المثمر مع الخط الملاحي (Evergreen) سيساهم ذلك في تحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات وبالتالي زياده معدلات الإيرادات ، الاستغلال الأمثل لرصيف المحطة و المعدات ذو الكفاءة العالية، ما يساهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العملاقة.

كما اطلع وزير النقل من اللواء بحري عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات، على الجهود التسويقية للشركة للتعاقد مع أكبر الخطوط الملاحية بالإضافة الى الخطوط الأخرى الجاري التفاوض معها للاستغلال الأمثل لأرصفة المحطة و معداتها الحديثة ذات الكفاءة العالية.

وأكد رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض على النتائج الأولية الملموسة منذ بدأ التشغيل التجريبي للمحطة من حيث بدء دخول ميناء الاسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل لتحقيق غرض وزارة النقل بجعل مصر مركزا للتجارة واللوجستيات و جذب خدمات جديدة إلى الموانئ المصرية نظرا لتوفر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم تتوفر من قبل.

ومن جهته، أشار الوزير، إلى أن محطة تحيا مصر تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، والتي تم تنفيذها ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات، ووضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي حديث يراعى المتطلبات البيئية والتنمية المستدامة تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأضاف نها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95%، والذي بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة.

هذا وتشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات) ، و قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، حيث إن أقصى عمق يصل الى 17.50 متر.